"قدّم معلومات سرية".. إسرائيل تكشف تفاصيل عن قائد حماس الذي هرب من غزة



حركة حماس حركة حماس

كشفت إسرائيل، الخميس، أن القائد الميداني في حماس الذي هرب من غزة مؤخرًا، يُدعى عز الدين حسين.



وقال متحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قائد مجموعة صواريخ تابعة لحماس هرب من غزة لإسرائيل وقدم معلومات نوعية وسرية.



وأفاد المتحدث الإسرائيلي بأن عزالدين حسين قدم معلومات ثمينة جدا عن حماس وأنشطتها، وفق ما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

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وأضاف أن عزالدين حسين يقود مجموعة صواريخ كتف ـ جو في حماس، وأنه هرب بحرا من غزة.وفي وقت سابق، ذكرت "العربية" أن قائدًا في القوة البحرية التابعة لحركة حماس هرب وبحوزته وثائق خاصة بالحركة بعد اكتشاف تجسسه عليها من عام 2009.في المقابل، هاجمت حماس، في بيان، "العربية"، دون أن تنفي خبر هروب القيادي معتبرة ذلك "حملة تشويه بحقها"، زاعمة أنها "تهدف للمس بمقاومة الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيرها.بالتزامن، أعلنت وزارة داخلية حماس في قطاع غزة "اعتقال خلية من العملاء، تتكون من 16 عنصراً، أغلبهم من كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.