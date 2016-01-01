بدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة المنوفية العام الدراسى المقبل

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أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وافقت على بدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة المنوفية للعام الجامعى 2020_2021 أى العام المقبل، والجدير بالذكر أنها الكلية الوحيدة بمحافظات الدلتا لتصبح صرح علمى متميز، وإنجاز جديد تحقق بالعمل والمثابرة لإضافة كلية جديدة لكليات جامعة المنوفية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.



وأكد رئيس الجامعة على أهمية دور الإعلام في التأثير على الرأي العام العربي والعالمي، لذا سعينا لإنشاء كلية إعلام قادرة على إعداد وتأهيل خريجين متميزين أكاديميا ومهنيا للمنافسة في سوق العمل فى مختلف تخصصات المجال الإعلامى سواء الإذاعة والتليفزيون، أو الصحافة، أو العلاقات العامة والإعلان، والتدريب على أحدث أساليب الكتابة الصحفية للصحف المطبوعة والإلكترونية، بجانب الأساليب الإخراجية، وأساليب التصميم الحديثة للمواقع الإلكترونية، واكتساب مهارات العمل في مجالات العلاقات العامة والإعلان، وكيفية الإدارة الإعلامية للأزمات المحلية والدولية والتنظيمية، مؤكدا أن كلية الإعلام ستكون إضافة جديدة متميزة على مستوى الجامعات المصرية.



وأعرب "مبارك" عن سعادته بإعلان بدء الدراسة بكلية الإعلام هذا العام لتكون بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، وفرصة للالتحاق بكلية من كليات القمة دون عناء السفر.

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كما وجه خالص الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للجامعات وعلي رأسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي دعمه الدائم للجامعات المصرية، كما وجه التهنئة لجميع منسوبى الجامعة على هذا الإنجاز الجديد.