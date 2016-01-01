من عبد الناصر إلى السيسي.. كيف يقضي رؤساء مصر عيد الأضحى



الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال أداء صلاة عيد الأضحى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال أداء صلاة عيد الأضحى

الظهور الرسمي لرؤساء الجمهورية، في الأعياد خاصة عيدي الفطر، والأضحى، المباركين، عادة لم تفارقهم، كل رئيس كان له طريقة خاصة للاحتفال اشتركوا في أداء صلاة العيد وإصدار قرار يسبب سعادة الشعب، وحرص المصورون والأهالي منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على توثيق هذه اللحظات.



الرئيس الراحل جمال عبد الناصر



مسجد الحسين الذي يقع بمنطقة الأزهر بالقاهرة، كان واحدا من المساجد المفضلة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأداء صلاة العيدين، الفطر والأضحى، وتم التقاط مقطع فيديو لعبد الناصر وهو يصلي عيد الأضحى بمسجد الحسين عام 1962 مع جموع الشعب، وتم تصويره بالمسجد نفسه خلال صلاة عيد الأضحى في عام 1964.

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وفور وصوله للمسجد كان رجال الثورة في انتظاره ووقفوا بجواره أثناء أداء صلاة العيد، وبعد الانتهاء من الصلاة خرج في موكب مهيب لتحية الشعب الذين كانوا يصطفون في حشود منتظرين مروره، وكانوا يتهافتون لمحاولة الاقتراب منه مع هتاف باسمه مستمر.الرئيس الراحل محمد انور الساداتهنا سيناء حيث استرد الرئيس الراحل محمد أنور السادات سيناء الأرض المصرية العزيزة، قرر السفر من القاهرة إلى سيناء لأداء صلاة عيد الأضحى على مدار عدة سنوات، ففي عام 1979 سافر لأداء صلاة عيد الأَحى في العريش، وفي عام 1980 وسط جبال سيناء، مع عدد من القادة الوطنيين وأهالي سيناء الذين جلسوا خلفه بزيهم المعتاد (العباءة والعمامة)، وحرص عدد منهم على السلام باليد مع الرئيس الراحل.الرئيس الراحل محمد حسني مباركحرص الرئيس الراحل مبارك على أداء صلاة عيد الأضحى في مساجد مختلفة سنويا، وتم تصوير مقطع فيديو له في عام 1984 وهو يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الأزهر عام 1984، في حضور عدد من القادة الوطنيين وشيوخ الأزهر.الرئيس عبد الفتاح السيسييحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على أداء صلاة عيد الأضحى في المدن الجديدة، والمساجد العريقة، وبعدها يقضي عطلة العيد في الإسكندرية ويمارس رياضته المفضة (ركوب الدراجات) بمشاركة الشباب من ابناء المدينة، فضلا عن إصداره قرارات لإسعاد المصريين مثل قرارات العفو الرئاسي عن الغارمات أو السجناء، كما يحرص الرئيس السيسي على قضاء العيد مع أبناء الشهداء وتكريمهم.