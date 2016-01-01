عضو في مفوضية الانتخابات الأمريكية: لا يحق لترامب تأجيل الانتخابات الرئاسية

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أكدت إلين وينتروب، العضو في مفوضية الانتخابات الفدرالية الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب ليست لديه صلاحيات لتأجيل الاستحقاق الرئاسي المقرر في 3 نوفمبر، كما أنه "لا ينبغي تأجيله".



وكتبت المفوضة عبر "تويتر" ردا على حديث ترامب عن إمكانية تأجيل الانتخابات على خلفية جائحة فيروس كورونا:



"لا يا سيد الرئيس. لا. ليست لديك صلاحية لتغيير موعد الانتخابات. ولا ينبغي فعل ذلك. تطلب الولايات والمناطق منك ومن الكونغرس تمويلا حتى تتمكن من إجراء انتخابات آمنة موثوق بها يريدها جميع الأمريكيين. لماذا لا تعمل على ذلك؟".

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وفي سلسلة تغريدات نشرها في وقت سابق اليوم، عبر ترامب عن معارضته الشديدة لإجراء التصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة القادمة، معتبرا أن التصويت العام عبر البريد سيؤدي إلى "أقل الانتخابات دقة وأكثرها احتيالا في التاريخ"، مقترحا "إرجاء الانتخابات ما لم يكن بإمكان الناس التصويت على نحو مناسب وآمن وموثوق به".