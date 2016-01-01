الأعلى في العالم.. حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 150 ألفا

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حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة


تجاوزت الولايات المتحدة، الأربعاء، عتبة 150 ألف وفاة جراء "كوفيد-19"، حسب تعداد وضعته جامعة جونز هوبكنز.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت عن حالة الوفاة الأولى نهاية فبراير، علما أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 4.38 مليون إصابة حسب إحصاءات الجامعة.

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة 150034 عند الساعة 15.55 (19.55 ت غ)، في حين سجلت البرازيل 88539 وفاة، والمملكة المتحدة 45878 وفاة، والمكسيك 44876 وفاة وإيطاليا 35123 وفاة.

وأحصت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 1592 وفاة إضافية نتيجة "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، في حصيلة ثقيلة لم تسجل منذ شهرين ونصف.

وبعد ظهور تحسن بحلول نهاية الربيع، عاود الوباء انتشاره منذ نهاية يونيو، خاصة في جنوب وغرب البلاد.

وتعد فلوريدا أكثر المناطق التي تثير القلق في الولايات المتحدة من حيث عدوى كورونا، إذ سجلت الأربعاء 216 وفاة إضافية جراء الفيروس، في حصيلة قياسية في الولاية السياحية التي تعاني تباطؤا في إجراء الفحوص ونقصا في تتبع مخالطي المصابين.

وفي الإجمال، أصيب 451423 شخصا في فلوريدا، حسب الأرقام الرسمية، من بين عدد سكان يبلغ 21 مليونا.
الأعلى في العالم.. حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 150 ألفا

المصدر: وكالات

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