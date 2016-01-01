

تونس تحبط مخططا إرهابيا بمنطقة الحمامات تونس تحبط مخططا إرهابيا بمنطقة الحمامات



أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، إحباط مخططا إرهابيا كان يستهدف مطعم فاخر في منطقة الحمامات شمال شرقي البلاد.



وقال مصدر أمني في تصريح لإذاعة "راديو ماد" التونسية إن السلطات الأمنية تمكنت من إحباط مخططا إرهابيا في منطقة الحمامات كان يستهدف مطعما فاخرا.



وأضاف المصدر أنه تم إيقاف 4 أشخاص 3 في مدينة سليمان وشخص واحد في الحمامات، فيما تمكن عنصران آخران من الفرار وجار البحث عنهما.

قد يعجبك أيضا...

يأتي ذلك بالزامن مع استعداد البرلمان التونسي لنظر جلسة سحب الثقة من رئيسه ورئيس إخوان تونس راشد الغنوشي غد الخميس.