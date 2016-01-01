سبب صادم لإصابتك بسرطان القولون



سرطان القولون سرطان القولون

أضرار عديدة تحدث لجسمك إذا لم تحصل على ما يكفي من الوقت لتتعرض خلاله لأشعة الشمس.



وفقا لموقع "برايت سايد" عندما تعرض بشرتك لأشعة الشمس ، يبدأ جسمك في إنتاج فيتامين د ، المعروف أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس. والذي يلعب دورًا مهمًا جدًا في الأداء السليم للعديد من أعضاء وأنسجة الجسم.



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وإليك أكثر الأعراض شيوعًا لنقص فيتامين دضعف العظاميعتبر الكالسيوم و فيتامين د من العناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة العظام و يتم امتصاص الكالسيوم في الأمعاء الدقيقة بمساعدة فيتامين د.تشوهات القدمنقص فيتامين د يسهل امتصاص الفوسفات والكالسيوم كما يؤدي نقص الكالسيوم في العظام إلى تغيرات في بنية العظام وتشوهها.سرطان القولونوقد أظهرت الدراسات أن عدم التعرض لأشعة الشمس يسبب عدم كفاية فيتامين د في الخلايا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تطور سرطان القولون والمستقيم .مشاكل البشرةالتعرض لأشعة الشمس فعال لعلاج الصدفية ، حب الشباب ، ومشاكل الجلد الأخرى.