تعتبر عملية الحقن المجهري من أنجح وسائل الإخصاب التي تساعد في تحقيق حلم الإنجاب، وذلك بنسبة مرتفعة بالمقارنة مع عملية التلقيح الصناعي التي يتم فيها تخصيب البويضة داخل الرحم.
وعلقت الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن عملية الحقن المجهري تتم داخل معامل متخصصة حتى تمام حدوث التخصيب بظهور الأجنة، ومن ثم يتم زرع هذه الأجنة داخل رحم الزوجة، وذلك بطريقتين وهما :
الطريقة الاولي :
وأوضح الملا، أنه يمكن تحديد جنس الجنين من خلال عملية الحقن المجهري، وذلك عن طريق تنشيط التبويض عند الزوجة ثم سحب البويضات منها ودمجها مع الحيوانات المنوية الخاصة بالزوج، ويتم وضعهم في الحاضنات الخاصة بهم لانتظار كل جنين حتى يصبح له 8 خلايا ثم تؤخذ كل خلية تعبر عن كل جنين على حدى للتعرف على نوعه إذا كان ذكر أو أنثى وحقن النوع المرغوب فيه في رحم الزوجة.
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التعليقات على بنسبة نجاح 90%.. طريقتان لتحديد جنس الجنين بالحقن المجهري
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