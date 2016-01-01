بنسبة نجاح 90%.. طريقتان لتحديد جنس الجنين بالحقن المجهري



عملية الحقن المجهري عملية الحقن المجهري



تعتبر عملية الحقن المجهري من أنجح وسائل الإخصاب التي تساعد في تحقيق حلم الإنجاب، وذلك بنسبة مرتفعة بالمقارنة مع عملية التلقيح الصناعي التي يتم فيها تخصيب البويضة داخل الرحم.



وعلقت الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن عملية الحقن المجهري تتم داخل معامل متخصصة حتى تمام حدوث التخصيب بظهور الأجنة، ومن ثم يتم زرع هذه الأجنة داخل رحم الزوجة، وذلك بطريقتين وهما :



الطريقة الاولي :

وأوضح الملا، أنه يمكن تحديد جنس الجنين من خلال عملية الحقن المجهري، وذلك عن طريق تنشيط التبويض عند الزوجة ثم سحب البويضات منها ودمجها مع الحيوانات المنوية الخاصة بالزوج، ويتم وضعهم في الحاضنات الخاصة بهم لانتظار كل جنين حتى يصبح له 8 خلايا ثم تؤخذ كل خلية تعبر عن كل جنين على حدى للتعرف على نوعه إذا كان ذكر أو أنثى وحقن النوع المرغوب فيه في رحم الزوجة.

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وتابع الملا في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، ان عملية الحقن المجهري توفر إمكانية دراسة الصفات الوراثية لاستبعاد الكثير من الأمراض والعيوب الوراثية، والتي قد تكون متواجدة في أحد الجنسين، وهي الطريقة التي تحدد نسبة نجاح 90% لتحديد جنس المولود.الطريقة الثانية :وأوضح الملا، أن الطريقة الأخرى لـ تحديد جنس الجنين والمسماة بـ غربلة الحيوانات المنوية، ويتم فيها معالجة وفحص عينة السائل المنوي الخاصة بالزوج، ويتم اختيار الحيوانات المنوية التي تكون فيها نوعية الجنس المراد أكثر ليتم حقنها في رحم الزوجة أثناء فترة التبويض، وعند حدوث الحمل سيكون بالجنس المراد لهم بنسبة 70%، وهو ما يطلق عليه عملية ترجيح جنس الجنين.