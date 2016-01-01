

أكثر من 3 فناجين خطر على الصحة.. كيف تتجنب أضرار القهوة؟ أكثر من 3 فناجين خطر على الصحة.. كيف تتجنب أضرار القهوة؟

لا يخلو اليوم من تناول كوب القهوة ، فهي صحية ومفيدة للقلب والدماغ والكلى، ولكن الإفراط في تناول القهوة قد يجعلها غير صحية وضارة بجسمك، لذا ينصح الأطباء بعدم تناول أكثر من 3 فناجين من القهوة يوميا مع ضرورة شرب الماء الوفير.



نصح موقع هيلث لاين بطرق بسيطة تجنبك أضرار القهوة ، ومنها :



1- تناول كوب كبير من الماء قبل القهوة واخر بعدها

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2- لا تتناول القهوة على الريق ، فيفضل تناول وجبة الإفطار أولًا ثم شرب القهوة3- أفضل وقت لشرب القهوة هو النصف الأول من اليوم ، أي من الصباح وحتى 6 مساءً4- تجنب شرب القهوة ليلا وخاصة قبل النوم لأنها تسبب الأرق5- يفضل عدم وضع كثير من السكر في القهوة حتى تحصل على فائدتها بشكل أكبر .