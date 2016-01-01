في موسمها.. أهم فوائد المانجو للبشرة والصحة

المانجو غنية بالبروتين والألياف وفيتامين ج وفيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب -6 وفيتامين ك والبوتاسيوم، كما تساعد هذه الفاكهة في الحد من مخاطر الحالات الصحية المتعلقة بنمط الحياة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، كما أنها تعزز البشرة والشعر الصحيين، ويزيد الطاقة ويساعد في الحفاظ على وزن صحي.
ووفقًا لما قدمه وفقًا "boldsky" إليكم أبرز فوائد المانجو على الصحة...
- يعالج الحموضة
المانجو غنية بحمض الطرطريك وحمض الماليك وكذلك آثار حمض الستريك التي تساعد في الحفاظ على الاحتياطي القلوي للجسم عن طريق تجنب مشاكل الحموضة، ويعد قلونة جسمك أمرًا مهمًا لأن بعض الأطعمة يمكن أن تنتج منتجات ثانوية حمضية في جسمك بعد الهضم يمكن أن يزعج عملية الهضم، كما يمكن أن يساعد تناول المانجو في تقليل الآثار الصحية السلبية لهذه الأحماض.
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