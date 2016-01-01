في موسمها.. أهم فوائد المانجو للبشرة والصحة

آخر الأخبارالصحة والجمال › في موسمها.. أهم فوائد المانجو للبشرة والصحة

صورة الخبر: في موسمها.. أهم فوائد المانجو للبشرة والصحة
في موسمها.. أهم فوائد المانجو للبشرة والصحة

المانجو غنية بالبروتين والألياف وفيتامين ج وفيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب -6 وفيتامين ك والبوتاسيوم، كما تساعد هذه الفاكهة في الحد من مخاطر الحالات الصحية المتعلقة بنمط الحياة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، كما أنها تعزز البشرة والشعر الصحيين، ويزيد الطاقة ويساعد في الحفاظ على وزن صحي.

ووفقًا لما قدمه وفقًا "boldsky" إليكم أبرز فوائد المانجو على الصحة...

- يعالج الحموضة
المانجو غنية بحمض الطرطريك وحمض الماليك وكذلك آثار حمض الستريك التي تساعد في الحفاظ على الاحتياطي القلوي للجسم عن طريق تجنب مشاكل الحموضة، ويعد قلونة جسمك أمرًا مهمًا لأن بعض الأطعمة يمكن أن تنتج منتجات ثانوية حمضية في جسمك بعد الهضم يمكن أن يزعج عملية الهضم، كما يمكن أن يساعد تناول المانجو في تقليل الآثار الصحية السلبية لهذه الأحماض.

اقرأ ايضًا | مش بس للأكل.. ماسك المانجو لجمال البشرة

- يدعم صحة العين
المانجو غنية بفيتامين أ وكوب واحد من شرائح المانجو يعادل 25 في المائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين أ، والمانجو يساعد في تعزيز الرؤية الجيدة، ويحارب جفاف العين وقد يساعد أيضًا في العمى الليلي .

- يحسن صحة البشرة
يحتوي المانجو على نسبة عالية من فيتامين سي، ما يعزز صحة البشرة، كما يعزز فيتامين سي إنتاج الكولاجين، الذي بدوره يعطي بشرتك ارتداده ويكافح الترهل والتجاعيد، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة أيضًا على حماية بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي .

المصدر: boldsky

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في موسمها.. أهم فوائد المانجو للبشرة والصحة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10585

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager