

في موسمها.. أهم فوائد المانجو للبشرة والصحة في موسمها.. أهم فوائد المانجو للبشرة والصحة

المانجو غنية بالبروتين والألياف وفيتامين ج وفيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب -6 وفيتامين ك والبوتاسيوم، كما تساعد هذه الفاكهة في الحد من مخاطر الحالات الصحية المتعلقة بنمط الحياة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، كما أنها تعزز البشرة والشعر الصحيين، ويزيد الطاقة ويساعد في الحفاظ على وزن صحي.



ووفقًا لما قدمه وفقًا "boldsky" إليكم أبرز فوائد المانجو على الصحة...



- يعالج الحموضة

المانجو غنية بحمض الطرطريك وحمض الماليك وكذلك آثار حمض الستريك التي تساعد في الحفاظ على الاحتياطي القلوي للجسم عن طريق تجنب مشاكل الحموضة، ويعد قلونة جسمك أمرًا مهمًا لأن بعض الأطعمة يمكن أن تنتج منتجات ثانوية حمضية في جسمك بعد الهضم يمكن أن يزعج عملية الهضم، كما يمكن أن يساعد تناول المانجو في تقليل الآثار الصحية السلبية لهذه الأحماض.

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اقرأ ايضًا | مش بس للأكل.. ماسك المانجو لجمال البشرة- يدعم صحة العينالمانجو غنية بفيتامين أ وكوب واحد من شرائح المانجو يعادل 25 في المائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين أ، والمانجو يساعد في تعزيز الرؤية الجيدة، ويحارب جفاف العين وقد يساعد أيضًا في العمى الليلي .- يحسن صحة البشرةيحتوي المانجو على نسبة عالية من فيتامين سي، ما يعزز صحة البشرة، كما يعزز فيتامين سي إنتاج الكولاجين، الذي بدوره يعطي بشرتك ارتداده ويكافح الترهل والتجاعيد، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة أيضًا على حماية بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي .