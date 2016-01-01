لا تهملها.. 8 أعراض مبكرة لمرض السكري

يعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض الشائعة التي تصيب الكبار والصغار وحتى الأطفال، ولا يقتصر على كبار السن فقط ، خاصة أن مرض السكري وراثي في المقام الأول، كذلك يرتبط ببعض العادات الغذائية الخاطئة.
هناك العديد من أعراض السكر المبكرة التي تظهر عليك وتنذرك باحتمالية إصابتك بالسكر مهما كان عمرك ، ويجب الانتباه لهذه الأعراض المبكرة وبدء تعديل النمط الغذائي لتجنب مخاطر السكر.
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