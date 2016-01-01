لا تهملها.. 8 أعراض مبكرة لمرض السكري

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مرض السكري


يعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض الشائعة التي تصيب الكبار والصغار وحتى الأطفال، ولا يقتصر على كبار السن فقط ، خاصة أن مرض السكري وراثي في المقام الأول، كذلك يرتبط ببعض العادات الغذائية الخاطئة.

هناك العديد من أعراض السكر المبكرة التي تظهر عليك وتنذرك باحتمالية إصابتك بالسكر مهما كان عمرك ، ويجب الانتباه لهذه الأعراض المبكرة وبدء تعديل النمط الغذائي لتجنب مخاطر السكر.

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بحسب موقع mayoclinic إليك أعراض السكري المبكرة:

- التبول بشكل مفرط عدة مرات على مدار اليوم
- الشعور بالتعب والإرهاق بشكل مستمر
- الشعور بوخز في الأطراف
-الشعور برؤية ضبابية وضعف النظر
- جفاف الفم والعطش المستمر
- فقدان الوزن بشكل غير مبرر
-حدوث اضطرابات معوية
- كثرة الإصابة بالتهابات الجسم .

المصدر: موقع mayoclinic

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