جددي سفرتك.. تتبيلة مميزة لـ لحم العيد

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جددي سفرتك.. تتبيلة مميزة لـ لحم العيد

يستعد الجميع لأكلات عيد الأضحى خاصة اللحم الضانى والمشويات ، فهي طقس أساسي من طقوس عيد الأضحى مع أطباق الفتة المميزة ، ويمكنك التجديد في طريقة طهي اللحم وإعدادها بطريقة مبتكرة بدلًا من التقليدية مثل كل عام .

قدمت الشيف غادة التلي تتبيلة مميزة ومختلفة للحوم يمكنك تجربتها في العيد لتقديم أطباق شهية لأسرتك ، إليكي الطريقة ..

- في الكبة افرمي الطماطم مع البصل و الثوم و الفلفل الأخضر والفلفل الحار

-أضيفي لها الخل والملح والفلفل والليمون و زيت الزيتون و كمون و كزبرة جافة وبهارات لحم

- افرمي الخليط جيدا في الكبة

- تبلي اللحم بهذا الخليط قبل الشوي

-اتركي اللحم في التتبيلة ليلة كاملة قبل الشوي
-يمكنك الاحتفاظ ببقية التتبيلة في برطمان زجاجي محكم الغلق في الثلاجة .

المصدر: elbalad

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