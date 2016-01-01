جددي سفرتك.. تتبيلة مميزة لـ لحم العيد

يستعد الجميع لأكلات عيد الأضحى خاصة اللحم الضانى والمشويات ، فهي طقس أساسي من طقوس عيد الأضحى مع أطباق الفتة المميزة ، ويمكنك التجديد في طريقة طهي اللحم وإعدادها بطريقة مبتكرة بدلًا من التقليدية مثل كل عام .
قدمت الشيف غادة التلي تتبيلة مميزة ومختلفة للحوم يمكنك تجربتها في العيد لتقديم أطباق شهية لأسرتك ، إليكي الطريقة ..
- في الكبة افرمي الطماطم مع البصل و الثوم و الفلفل الأخضر والفلفل الحار
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