آكلات العيد.. طريقة عمل كفتة مشوية.. فيديو

طريقة عمل كفتة مشوية
إذا كنتي من محبي تقديم المشويات في العيد، فإن طريقة عمل كفتة مشوية سوف تكون مثالية لتقديمها في عيد الأضحى،
و قدمت الشيف نونا طريقة عمل كفتة مشوية بنفس المذاق و بطعم شهي ينال إعجاب أفراد أسرتك.
وقت التحضير: 20 دقائق
وقت الشوي: ساعة كاملة
تكفي لـ : 5 اشخاص
وتعتبر طريقة عمل كفتة مشوية من اشهي المأكولات التي يمكن تقديمها في عيد الأضحى؛ حيث يمكن تناولها مع المقبلات كـ الطحينة والسلطة بجميع انواعها، وذلك لتنال إعجاب اطفالك و عائلتك بأكملها.
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طريقة عمل كفتة مشوية
مقادير طريقة عمل كفتة مشوية
كيلو لحمة مفرومة
2 فلفل أحمر حار
3 فلفل اخضر حار صحيح
بصلة
حزمة بقدونس مفروم
4 فص ثوم
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة كمون
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل كفتة مشوية :
1- في الكبة نضع الخضار، ونخلطه مع اللحمة والتوابل جيدًا حتى تختلط تمامًا.
2- ثم نضع الخليط فى بولة، ونغطيه ونضعه في الثلاجة حوالي 15 دقيقة.
3- نشكل الكفتة على اسياخ الشيش طاووق، ثم نضعها في صينية فرن.
4- ثم نضع الزبدة والزيت، ونضع أسياخ الكفتة.
5- ويتم إدخال الكفتة المشوية فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام النضج، وتقدم .
واليكم الفيديو الذي يوضح طريقة عمل كفتة مشويه خطوة بخطوة ..
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