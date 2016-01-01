

طريقة عمل الكتف الضاني.. خطوة بخطوة طريقة عمل الكتف الضاني.. خطوة بخطوة



يعد الكتف الضاني من أشهر الأكلات التى تحرص السيدات على تقديمها في عيد الأضحى، فهو من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، ولذلك نقدم لكم طريقة جديدة ولذيذة لعمل الكتف الضاني.



مقادير كتف ضاني محشي كبدة:

كتف ضاني

ملح فلفل أسود

مرقة بصل

كرفس

كرات

جزر

ثوم

كبد

كلاوي

دقيق

أعشاب

مكسرات

زيت

بهارات

صلصة طماطم



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للتقديمارز بالخلطةطريقة تحضير كتف ضاني محشي كبدة:* يفرم البصل ويشوح في طاسة على النار ثم يضاف مكعب المرقة مع باقى الخضار والأعشاب.* تسلق الكبد والكلاوي ثم ترفع وتصفى وتضاف مع رشة دقيق والمكسرات إلى الخليط ثم يحشى الكتف بالخليط.* يدهن الكتف بالصلصة والتوابل ثم يرفع مع الخضار على النار ويحمر من كل الجوانب.* يدخل الفرن حتى تنضج تمامًا ثم يقدم مع أرز بالخلطة.