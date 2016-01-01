

قبل العيد .. إليكِ طريقة الباديكير في البيت قبل العيد .. إليكِ طريقة الباديكير في البيت



تستعد النساء لكل عيد بتجهيزات خاصة مثل الملابس الجديدة وصبغات الشعر المختلفة مع ماسكات العيد والعناية بالشعر والجسم. ومن أهم الأمور التي تهتم بها الفتيات هي خطوات الباديكير والمانيكير، فيمكنك القيام بها في المنزل دون الحاجة للذهاب لصالون التجميل ودفع مبالغ باهظة .



إليكِ خطوات الباديكير في البيت وبإمكانيات سهلة ومتوفرة لديك ..



1- قومي أولًا بقص الأظافر وبردها وإزالة الحواف على أطراف الأصابع.

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2- اغلي كمية من الماء الساخن على قدر تحملك وأضيفي لها شرائح الليمون و فنجانا من الملح الخشن مع كمية من الشاور جيل.3- ضعي قدميك في هذا الماء لمدة 20 دقيقة حتى تستطيعي إزالة الجلد الميت.4- استخدمي حجر القدم وافركي القدم بشكل كامل والأصابع والكعب .5- أعيدي قدميك للماء بالليمون والملح مرة أخرى لمدة دقائق.6- إذا كنتِ تعانين من تشقق الكعبين ، قومي باستخدام آلة القدم لإزالة الجلد الجاف حول الكعبين.7- اشطفي قدميك بماء فاتر.8- اخلطي ملعقة من الفازلين وملعقة كبيرة من النشا وزيت الورد وادهني قدميك والكعبين بهذا الخليط ، فهو يعمل على ترطيب القدم والتخلص من تشقق الكعبين .