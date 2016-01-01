أكد الاسكتلندي أندي جراي، اللاعب السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس، أن محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، سيغادر صفوف الريدز للعب في إسبانيا.
وقال جراي في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": " قلت سابقًا أن محمد صلاح آجلًا أم عاجلًا سيغادر ليفربول، وربما قد يلحق به ساديو ماني."
وأضاف: "إذا أخبر صلاح ليفربول أنه سيرحل هذا الصيف، أعتقد أن النادي سيواجه معركة حقيقية، لا أعتقد أن ليفربول يمكنه تحمل خسارة خدمات صلاح أو ماني".
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التعليقات على أندي جراي: محمد صلاح سيغادر ليفربول إلى ريال مدريد أو برشلونة
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