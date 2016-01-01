أندي جراي: محمد صلاح سيغادر ليفربول إلى ريال مدريد أو برشلونة



محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول

أكد الاسكتلندي أندي جراي، اللاعب السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس، أن محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، سيغادر صفوف الريدز للعب في إسبانيا.



وقال جراي في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": " قلت سابقًا أن محمد صلاح آجلًا أم عاجلًا سيغادر ليفربول، وربما قد يلحق به ساديو ماني."



وأضاف: "إذا أخبر صلاح ليفربول أنه سيرحل هذا الصيف، أعتقد أن النادي سيواجه معركة حقيقية، لا أعتقد أن ليفربول يمكنه تحمل خسارة خدمات صلاح أو ماني".

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وأكمل جراي :" لا أعلم الشروط في عقديهما أو مدتهما، قد يقول البعض أن الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا العام الماضي قد يكون كافيًا لإبقائهما في الفريق".وتابع: "الأجانب لديهم وجهة نظر مختلفة إذا تحدثنا عن الانتقال لريال مدريد وبرشلونة في هذا العالم، إنهم يريدون بشدة أن يلعبوا لصالحهما".ويملك ثنائي ليفربول محمد صلاح و ساديو ماني عقد مع الريدز حتى عام 2023.