إصابة لاريجاني بكورونا للمرة الثانية!



علي لاريجاني علي لاريجاني

أفاد مراسل RT بأن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الأعلى وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للبرلمان، أصيب مجددا بفيروس كورونا.



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن لاريجاني يخضع للعلاج في أحد مشافي العاصمة طهران، ووصفت حالته بـ"المستقرة".



يذكر أن لاريجاني أصيب في أبريل المنصرم بالفيروس وخضع للحجر الصحي.