

نتنياهو منزعج من "العشاء الأخير" نتنياهو منزعج من "العشاء الأخير"

انضم تمثال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هيئة "العشاء الأخير" للسيد المسيح، إلى الاحتجاجات المتزايدة على إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد.



وقال نتنياهو الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي في ظل معدل بطالة بلغت نسبته 21.5 بالمئة، إن تصويره في لوحة ساخرة تحاكي تناول المسيح لوجبته الأخيرة قبل صلبه، بمثابة تهديد بالقتل.



ويصور العمل الفني المركب في تل أبيب، نتنياهو وهو يجلس بمفرده على مائدة كبيرة طولها 10 أمتار وفوقها شمعدانان وينتزع قطعة من كعكة ضخمة تشبه العلم الإسرائيلي.

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وتزخر المائدة بالمشروبات الكحولية المختلفة والفاكهة واللحوم مع "سيجار" واحد في إشارة إلى مزاعم الفساد ضد رئيس الوزراء الأطول بقاء في منصبه في إسرائيل.وقال الفنان إيتاي زاليت المقيم في تل أبيب، إن العمل يرمز إلى "العشاء الأخير للديمقراطية الإسرائيلية".وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا فساد ضده تشمل اتهامات بتلقي هدايا عبارة عن شمبانيا و"سيغار" من رجال أعمال أثرياء في مخالفة للقانون.وبدأت محاكمته، وهي الأولى التي تقام لرئيس وزراء أثناء شغله المنصب، في مايو وسيبدأ الشهود في الإدلاء بشهاداتهم في يناير 2021.