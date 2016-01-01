انضم تمثال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هيئة "العشاء الأخير" للسيد المسيح، إلى الاحتجاجات المتزايدة على إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال نتنياهو الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي في ظل معدل بطالة بلغت نسبته 21.5 بالمئة، إن تصويره في لوحة ساخرة تحاكي تناول المسيح لوجبته الأخيرة قبل صلبه، بمثابة تهديد بالقتل.
ويصور العمل الفني المركب في تل أبيب، نتنياهو وهو يجلس بمفرده على مائدة كبيرة طولها 10 أمتار وفوقها شمعدانان وينتزع قطعة من كعكة ضخمة تشبه العلم الإسرائيلي.
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التعليقات على نتنياهو منزعج من "العشاء الأخير"
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