الحكومة تسعى لتنفيذ مشروع جديد يسمى "باب مصر" بتكليف من السيسي



مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي

تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ مخطط مشروع جديد في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد تحت مسمى "باب مصر"، لتطوير مدينة سانت كاترين.



وعقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع وزير الإسكان المصري عاصم الجزار لمناقشة المشروع، حيث شدد مدبولي على ضرورة الإسراع بتنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير مدينة سانت كاترين وفقا لتكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وأشار إلى أن تطوير مطار سانت كاترين سيتولاه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وهناك تكليف بالبدء فورا في تنفيذ مخطط التطوير للمطار.

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ولفت إلى أهمية تطوير الطرق الداخلية بمدينة سانت كاترين، مع ضرورة تطوير طرق سريعة لربطها بمدينة شرم الشيخ، على أن يتم إيلاء الأهمية القصوى لما تتمتع به المدينة من ميزات جذب سياحي وتعظيم الاستفادة منه.ويتركز مشروع "باب مصر" على رؤية تنموية طموحة تستهدف لأن تكون مصر في قلب التحولات الاقتصادية والسياحية والتجارية في العالم، وذلك للبناء على المستجدات التنموية والقوى الدافعة للاستثمار في اتجاه شرق البلاد، والمتمثلة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحور 30 يونيو، بالإضافة إلى وجود توجهات إقليمية لإنشاء مشروعات تنموية عملاقة.