تسعى الحكومة المصرية لتنفيذ مخطط مشروع جديد في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد تحت مسمى "باب مصر"، لتطوير مدينة سانت كاترين.
وعقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع وزير الإسكان المصري عاصم الجزار لمناقشة المشروع، حيث شدد مدبولي على ضرورة الإسراع بتنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير مدينة سانت كاترين وفقا لتكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن تطوير مطار سانت كاترين سيتولاه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وهناك تكليف بالبدء فورا في تنفيذ مخطط التطوير للمطار.
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التعليقات على الحكومة تسعى لتنفيذ مشروع جديد يسمى "باب مصر" بتكليف من السيسي
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