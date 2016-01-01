أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن شركة "موديرنا" تخطط لبيع لقاحها ضد فيروس كورونا بما بين 50 و60 دولارا مقابل دورة العلاج.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا السعر سيكون أعلى مما حددته شركة Pfizer وشريكها الألماني BioNTech مقابل لقاحهما ضمن الصفقة مع الحكومة الأمريكية، الذي بلغ 39 دولارا مقابل كل دورة علاج تضم جرعتين من اللقاح.
وأشار التقرير إلى أن السعر الذي اقترحته "موديرنا" سيطبق في العقود مع الولايات المتحدة ودول أخرى ذات مداخيل عالية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريبات صحفية حول سعر لقاح شركة «موديرنا» ضد كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق