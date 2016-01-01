

62 عامًا من الإنجازات في الفضاء.. أبرز بعثات وكالة "ناسا" الدولية 62 عامًا من الإنجازات في الفضاء.. أبرز بعثات وكالة "ناسا" الدولية

تحتفل وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء خلال هذه الأيام، بذكرى تأسيسها الـ62، حيث قدمت خلال هذه العقود إرثا طويلا من استكشاف الفضاء، إذ هبطت في الفضاء على سطح المريخ، وأخذت عينات من كوكب المشتري، واستكشفت زحل وعطارد، حتى هبط البشر على سطح القمر.



وفيما يلي مجموعة من أبرز بعثات تابعة لناسا، والتي ساعدتها على اكتساب مكانتها في مجال بعثات الفضاء، وفقا لموقع "space" التابع للوكالة الفضائية الأمريكية:



بيونير

كانت بايونير 10 وبيونير 11، اللتان تم إطلاقهما في عامي 1972 و 1973، على التوالي، كأول مراكب فضائية تزور "عمالقة الغاز" الأكثر نشاطًا في النظام الشمسي، هما كوكبي المشتري وزحل.

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كان بايونير 10 أول مسبار ينتقل عبر حزام الكويكبات في المجموعة الشمسية، وهو حقل يدور حول الصخور بين المريخ والمشتري، فبعد حوالي عام ونصف العام من إطلاقه، التقط صورًا رائعة عن البقعة الحمراء العظيمة ومساحات واسعة من اللون الأحمر تكتنف الكوكب.وبعد حوالي عام، أطلق Pioneer 11 إلى كوكب المشتري، ثم انتقل إلى زحل، حيث اكتشف بضعة أقمار صغيرة غير معروفة سابقًا حول الكوكب.فيوجربعد وقت قصير جرى إطلاق بعثتيVoyager 1 وVoyager 2، حيث قاموا باكتشافات مهمة حول كوكب المشتري وزحل، بما في ذلك حلقات حول كوكب المشتري ووجود البراكين على سطحه.WMAPقد لا يكون مسبار Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) ، الذي جرى إطلاقه في عام 2001، مشهورًا، ولكنه يقيس بدقة الإشعاع التي تخلفها الانفجارات الكونية الكبيرة، من خلال تحديد تقلبات ما يسمى بإشعاعات خلفية الميكروويف الكونية.سبيتزرمركبة فضائية أخرى لها تأثير عميق على علم الكونيات والفيزياء الفلكية هي تلسكوب "سبيتزر" الفضائي، الذي لاحظ الذي له طول موجة أطول من موجات الضوء المرئي، بالإضافة إلى التقاطه صورًا رائعة للمجرات والسدم والنجوم،.حقق التلسكوب العديد من الاكتشافات العلمية الرائدة في عام 2005، حيث أصبح سبيتزر أول تلسكوب يكتشف الضوء من الكواكب التي تقع خارج المجموعة الشمسية.Spirit & Opportunityشركتا Spirit and Opportunity، هبطتا على جانبي الكوكب في يناير 2004، ومنذ ذلك الحين، كانا يسافران في جميع أرجاء السطح، متوغلين في الحفر ويتجولان فوق تلال غير مستكشفة.