

دبي تستخدم مبادرات ذكية لصيانة الطرق وتطوير خدمات السائقين دبي تستخدم مبادرات ذكية لصيانة الطرق وتطوير خدمات السائقين

قررت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي اعتماد حزمة من المبادرات الذكية لتطوير الطرق والجسور وكذلك خدمات ترخيص السائقين وفحص المركبات.



وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن إمارة دبي اتخذت هذه الخطوة من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من السكان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.



كما ترغب هيئة الطرق والمواصلات أيضاً في رفع مستوى تدريب وتأهيل السائقين لتعزيز مستوى السلامة المرورية لأقصى درجة ممكنة.

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وجاءت هذه القرارات ضمن لقاء في اجتماعين منفصلين مع المديرين التنفيذيين ومديري الإدارة في كل من مؤسسة المرور والطرق وكذلك مؤسسة الترخيص.طائرات بدون طيار لصيانة الجسورواطلع الاجتماع الأول على مبادرات استخدام طائرات بدون طيار في أعمال الصيانة وهو ما تم تجربته بالفعل خلال فحص عناصر جسور المشاة لقناة دبي المائية، والمرافق المرتفعة.ويوفر استخدام الطائرات بدون طيار الكثير من الوقت والتكلفة اللازمة لتقييم المرافق الإنشائية وكذلك فحص عناصر المنشآت التي يصعب الوصول إليها مثل كبلات التحميل ووسائد الجسور وغيرها.كما يمكن استخدام هذه الطائرات في ركائز الجسور لرصد وقياس الأحمال المطلوبة بالإضافة إلى تسجيل الظروف البيئية المحيطة مع تسهيل عملية مراقبة حركة الجسر.وتساهم الطائرات بدون طيار أيضاً في متابعة حركة الجسر والتنبيه السريع لمهندسي الصيانة في حالة تخطيه الحدود التصميمية للأحمال والإزاحات التي قد تتعرض لها الركائز في الظروف المختلفة.وتمنح كل هذه المميزات المسؤولين القدرة على اتخاذ القرارات السريعة والإجراءات المناسبة مع تخفيض التكاليف كذلك.مؤشرات أداء التراخيصكما تابع مطر محمد الطاير المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي مؤشرات الأداء خلال اجتماعه مع مديري مؤسسة الترخيص والعمل الذي قاموا به خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020.وكشف الاجتماع عن وصول إجمالي رخص القيادة الفعالة إلى مليونين و500 ألف رخصة، بالإضافة إلى مليون و830 ألف مركبة مسجلة.فيما تم إنجاز مليونين و447 ألف معاملة، منها مليون و600 ألف معاملة خاصة بترخيص المركبات، و760 ألف معاملو ترخيص سائقين وكذلك 4300 معاملة عدم ممانعة للأنشطة التجارية.ارتفاع المعاملات المنجزةكما ارتفعت المعاملات الرقمية المنجزة من 59% في ديسمبر من عام 2019 إلى 59% في شهر أبريل الماضي، وزادت نسبة استخدام التطبيقات الذكية من 5.3% في شهر مارس الماضي إلى 30% في شهر أبريل.وشهد الاجتماع عرضاً لمركبة فحص السائقين ضمن مشروع نظام المسارالذكي، ويستند هذا المشروع المستقبلي إلى فكرة استخدام تقنية الاتصال المعلوماتية في المركبات من خلال أجهزة استشعار ذكية ونظم مواقع جغرافية لتتمكن من متابعة فحص الطريق للحصول على رخصة القيادة.وفي حالة اعتماد العمل بهذا المشروع فإنه سيساهم في رفع مستوى السلامة المرورية، والارتقاء بجودة خدمة ترخيص السائقين، والتأكيد على مبدأ الشفافية في الفحص.استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجيةويستخدم خلال هذا المشروع الكثير من التطبيقات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، ومنصة إنترنت الأشياء، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ونظم المواقع الجغرافية، وتقنية التعرف على الوجه، والتصوير ثلاثي الأبعاد.وتمكن هذا المشروع خلال الربع الأول من العام الجاري في خفض زمن استخراج السجلات بنسبة 75%، وتوفير زمن الإبلاغ عن الحوادث بنسبة 75%، كم أسهم في توفير طباعة 60 ألف ورقة.