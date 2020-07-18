

تعرف على المنطقة الوحيدة في العالم التي عملتها الكوكايين تعرف على المنطقة الوحيدة في العالم التي عملتها الكوكايين

في بلدان العالم تكون العملات المتداولة إما ورقية أو معدنية، ولكن لجأت قرية كولومبية لابتكار عملة غير تقليدية ومميزة ولا يوجد سواها من يستخدمها في العالم.



ويبلغ عدد سكان قرية "Guerima" النائية بجبال الإنديز أقل من 200 نسمة ولكنها تنتج أكثر من 100 كيلو جرام من الكوكايين شهريًا - بقيمة تبلغ 3 ملايين دولار، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.



وهذه القرية التي لا تجد فيها الماء أو الكهرباء، لا تزال تعمل كمركز غير شرعي لزراعة الكوكا وإنتاج الكوكايين، مع وجود المنطقة التي تحتوي على أوراق الكوكا اللازمة لصنع المخدرات غير القانونية، ويمكن تنقية كيس 2.27 كيلوجرام من المعجون إلى كيلوجرامين من الكوكايين النقي، والذي يمكن بيعه بسعر 60،000 دولار في نيويورك.

وهذا يعني أن الكوكايين الذي تنتجه القرية يساوي حوالي 3 ملايين دولار شهريًا. ومع ذلك، في القرية الكولومبية، لا يمكن استخدام الكوكايين للقمار فقط بل هو العملة الرسمية لتلك القرية.وسأل أحد مزارعي الكوكايين المحليين صاحب محل بقالة عن سعر زجاجات البيرة، ليخبره أن "المبلغ الإجمالي هو 27 ألف بيسو أي يجب أن يدفع 10.8 جرام من الكوكايين".وهذه هي الطريقة التي يتم فيها تسعير الدواء والخضروات والأغذية والملابس في القرية ، ويدرك العمال المسؤولون عن إنتاج الكوكايين جيدًا خطورة ما يفعلونه.وقال عامل محلي في إنتاج المخدرات "أعلم أن قوات مكافحة المخدرات أو غيرها من الوكالات الحكومية قد تظهر في أي وقت وتدمر هذه المنشآت وتدخلني في السجن، أعلم أن هذا غير قانوني، كما أعرف أن الكثير من الناس ماتوا بسببه، ولكنها العملة الوحيدة التي نتعامل بها هنا، لأنه لا يوجد لدينا لا كهرباء أو ماء، ولذلك نستبدل العملات النقدية بالمحصول الوفير لدينا وهو الكوكايين".وأوضح هيرناندو غونزاليس ، مدير مركز دراسات الأدوية والسلامة في جامعة لوس أنديس، أن بناء البنية التحتية في مناطق زراعة الكوكا هو المفتاح للتعامل مع مشاكل المخدرات في البلاد، إذ أن تلك المناطق عادة ما تكون بدون كهرباء، ولا توجد شبكات طرق سريعة بلدية، بعبارة أخرى، لا توجد طاقة إنتاجية في هذه المناطق ولا توجد قدرة على نقل المنتجات إلى السوق.











