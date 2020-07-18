نشرت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داخل مقهى في دبي برفقة آخرين جاءوا لقضاء بعض الوقت.
وأظهر مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا هاتف جوال، بن راشد، ومجموعة من الرجال برفقته، وقد ارتدوا جميعا كمامات الوجه، قبل أن يجلسوا إلى إحدى الطاولات.
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التعليقات على شاهد.. محمد بن راشد يزور مقهى في دبي ويجلس وسط الحضور
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