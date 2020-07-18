شهدت الصين كارثة، حين تعرض جسر معلق في إحدى المدن الصينية للانهيار بطريقة غريبة، ليسقط شخصان كانا يسيران عليه، بحسب "سبوتنيك" الروسي.
وتداولت صحيفة "الشعب" الصينية، مقطع فيديو، يوثق واقعة انهيار جانب أحد الجسور بمن عليه من المارة بصورة غير متوقعة.
وحدثت الواقعة في مدينة تشونجتشينج، جنوب غربي الصين، عندما كان اثنان من المارة يسيران على رصيف جانبي بأحد الكباري المعلقة، لينهار جانب الجسر بهذا الرصيف بشكل مفاجئ ليسقط من عليه تحت كومة من الركام.
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التعليقات على فيديو.. لحظة مرعبة ترصد انهيار جسر بمن عليه
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