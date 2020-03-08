ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، وبلغت قيمة الزيادة نحو 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، وذلك بعد تراجعها في ختام تعاملات أمس بقيمة بلغت 5 جنيهات.
يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، بقيمة بلغت نحو 23 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الاثنين، لتسجل أسعار الذهب المحلية معدلات تاريخية لم تصل إليها من قبل.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
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التعليقات على ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم 29 يوليو.. والعيار يقفز 7 جنيهات
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