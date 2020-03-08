ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم 29 يوليو.. والعيار يقفز 7 جنيهات

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ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم 29 يوليو.. والعيار يقفز 7 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، وبلغت قيمة الزيادة نحو 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، وذلك بعد تراجعها في ختام تعاملات أمس بقيمة بلغت 5 جنيهات.

يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، بقيمة بلغت نحو 23 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الاثنين، لتسجل أسعار الذهب المحلية معدلات تاريخية لم تصل إليها من قبل.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 872 جنيها، وعيار 18 نحو 747 جنيه، وعيار 24 نحو 997 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6976 جنيها.

وقال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر سجلت أعلى معدل سعري لها مع ارتفاع الطلب المحلي عليها، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الذهب العالمية والتي سجلت 1940 دولارا للأوقية.



المصدر: اخبار اليوم

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