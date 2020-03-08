

«كنز غاز مصري جديد».. 6 معلومات عن بئر «بشروش» الذي سيوفر 250 مليار قدم مكعب «كنز غاز مصري جديد».. 6 معلومات عن بئر «بشروش» الذي سيوفر 250 مليار قدم مكعب

«كنز غاز مصري جديد»، هكذا وصفَت شركة إيني الإيطالية، بئر «بشروش»، وهوا أول بئر استكشافى في منطقة امتياز شمال الحماد.



قالت توتال الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها توصلت لكشف غازي في بئر قبالة ساحل مصر مع شريكتيها بي.بي وتوتال.



وذكرت أن الاكتشاف في بئر بشروش في امتياز شمال الحماد على بعد 11 كيلومترًا من الساحل المصري، ولكل من إيني وبي.بي حصة 37.5 بالمئة في امتياز شمال الحماد بينما تبلغ حصة توتال 25 بالمئة.

قد يعجبك أيضا...

«المصري اليوم» يرصد أبرز المعلومات عن الكشف الجديد..1. يقع بئر بشروش داخل المياه المصرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط، شمال غرب حقل نوروس.2. يقول الخبراء إن حجم الاحتياطيات المؤكدة في الحقل تقدر بنحو 250 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى.3. يمتد بشروس على عمق 22 مترًا وعلى بعد 11 كم من الساحل و12 كم من شمال غرب من حقل نورس وحوالى 1 كم غربًا من حقل بلطيم جنوبى غرب.4. في يونيو الماضي، أعلنت شركة «إيني» الإيطالية أنها نجحت بالتعاون مع شركة «بى بى» البريطانية، في حفر أول بئر استكشافية في رخصة شمال الحماد، في المياه المصرية في دلتا النيل.5. بدأت شركة إينى الإيطالية مع شركائها BP وTotal، بالتنسيق مع قطاع البترول المصرى، في وضع خيارات التصور لهذا الاكتشاف الجديد.6. تمتلك إينى الإيطالية نحو 37.5% من امتياز شمال الحماد حيث تعمل كمشغل للحقل، في حين تمتلك شركة بى بى البريطانية نحو 37.5%، وتوتالك نسبة 25%.يُذكر أن احتياطيات حوض البحر المتوسط من الغاز، تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب، ونحو 107 مليارات برميل من النفط الخام، وفقًا لدراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجى في الولايات المتحدة الأمريكية.