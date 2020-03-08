

تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق اليوم ٢٩ يوليو تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق اليوم ٢٩ يوليو

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء ٢٩ يوليو.



وسجلت محافظة السويس، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 150جنيهًا لتصبح محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.



وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 90 إلى 170 جنيهًا، لتسجل محافظة بورسعيد الأعلى سعرًا، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 90 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 90 إلى 150جنيهًا، لتكون محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا أيضًا.