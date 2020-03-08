

تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى.. والإسترلينى يسجل 20.55 جنيه تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى.. والإسترلينى يسجل 20.55 جنيه

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-7-2020 ، أمام الجنيه المصرى ، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، وثبت عند سعر 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.





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