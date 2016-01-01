ناسا تعلن عن كويكب يقترب من الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أن الكويكب 2009 PQ1 الذي يتراوح مقاسه بين 84 و190 مترا سيقترب من الأرض يوم 5 أغسطس المقبل.
ووفقا لوكالة نوفوستي الروسية، تشير ناسا إلى أن المسافة التي ستفصل الأرض عن هذا الكويكب هي أكبر بسبع مرات من المسافة بين الأرض والقمر. وأقصر مسافة ستفصله عن الأرض ستكون في الساعة 19.35 بتوقيت موسكو.
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