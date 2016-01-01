رائد أعمال مصري يبتكر أول روبوت لتوصيل الطلبات في الشرق الأوسط

قام رائد الأعمال المصري عاصم حربي رشوان المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن ابتكار روبوت لتوصيل الطلبات للمنازل ليكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يستطيع حمل أوزان تصل إلى 30 كيلو جرام وتنفيذ العديد من عمليات التوصيل في ذات اليوم دون الحاجة لإعادة الشحن حيث أن الروبوت يعمل على بطارية تكفي لإنجاز مهام يوم كامل بشحنة واحدة.
وتم إطلاق اسم "مارد" على الروبوت والذي دخل الخدمة فعليا في توصيل طلبات المتجر الإلكتروني المملوك لرائد الاعمال عاصم حربي رشوان الذي قال: لقد اطلقنا عليه اسم مارد وهو الأن يتولى كل عمليات التوصيل للطلبات من متجرنا الإلكتروني.
وأضاف أن جائحة كورونا شكلت تحديا للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية فيما يخص طرق التعامل مع عمليات التوصيل وجعلها أكثر أمانا ومن هنا اتت فكرة ابتكار وسيلة امنة للتوصيل تضمن تحقيق المسافة الأمنة والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة عملائنا.
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