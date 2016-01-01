تقرير: هيدرسفيلد يبحث تحقيق ربحا من بيع رمضان صبحي

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رمضان صبحي



يبحث هيدرسفيلد تاون الإنجليزي عن بيع رمضان صبحي إلى نادٍ أوروبي لتحقيق ربحا ماديا من انتقاله.

"ويأمل النادي القابع في الدرجة الأولى الإنجليزية تعويض مبلغ 4.5 مليون جنيه إسترليني قيمة انتقاله لصفوف الفريق منذ 18 شهرا" وفقا لموقع examinerlive الإنجليزي.

وقال نادر شوقي وكيل رمضان صبحي عقب مباراة الأهلي والجونة الودية بشأن مستقبله: "لا يوجد أي مراسلات رسمية من هدرسفيلد بخصوص مصير رمضان صبحي حتى الآن".

وأتم تصريحاته "كل ما يثار مجرد تقارير تجتهد في الأمر لكن دون أي أحاديث رسمية".

وكانت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية قد أفادت برفض هدرسفيلد تمديد إعارة اللاعب مع الأهلي على أن يعود بعد انتهاء تعاقده.

وربطت الصحف الإيطالية اسم رمضان صبحي بالانتقال لفريق أودينيزي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

المصدر: filgoal

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