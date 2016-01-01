الشحات يكشف عن موعد عودته للملاعب

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي عن موعد عودته للملاعب مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.
وأجرى الشحات جراحة الفتاق قبل عدة أسابيع مع عودة الأهلي للتدريبات الجماعية مرة أخرى عقب فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال الشحات عبر قناة الأهلي: "حالتي الصحية أفضل بكثير حاليا بعد العملية، وأعتقد خلال 4 أو 5 أسابيع على الأكثر أكون جاهزا من جديد للمشاركة مع الفريق".
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