أمير مرتضى: لم أتحدث مع صالح جمعة.. وأتمنى مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا



صالح جمعة نجم الاهلي صالح جمعة نجم الاهلي

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن شكوى أحمد الشناوي وموقف صالح جمعة من الانضمام للفريق الأبيض.



كما تمنى أن يتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا.



ورد أمير مرتضى عن هل وقّع صالح جمعة للزمالك عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "كيف يوقع للزمالك وهو لاعب في الأهلي، لا أحب أن يتاجر أحدا باسم نادي الزمالك".

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وأضاف " لم ولن يحدث أي تفاوض أو كلام بيني وبين صالح جمعة ونحترمه وتجمعنا علاقات طيبة بفضل شقيقه عبد الله جمعة، أتمنى له التوفيق هو إضافة لأي فريق ولسنا نحتاج للاعبين في هذا المركز".وواصل "نصيحتي له أن يقدم أفضل ما لديه في الأهلي فهو مثل شقيقي الصغير".وعن شكوى أحمد الشناوي "تظلمنا على عقوبة أحمد الشناوي ونطالب بالفوائد لمدة سنتين بالإضافة للمبلغ المستحق للنادي".وتظلم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز بشكل رسمي على قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة بتغريمه 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك وإيقافه لحين الدفع .وعن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أردف: "نحن في الشوط الأخير من البطولة الإفريقية ولا يوجد من يضمن الفوز باللقب وهدفنا الفوز بالبطولة".وأكمل "أتمنى مواجهة أي فريق في نهائي إفريقيا كل فريق لديه حافزا مثلنا، وهدفنا التفوق في المربع الذهبي، وأتمنى التوفيق للأهلي وتواجده في النهائي معنا".ويلتقي الزمالك في المربع الذهبي لدوري الأبطال مع الرجاء المغربي، فيما يلعب الأهلي مع الوداد المغربي.