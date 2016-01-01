مرتضى: أناشد رئيس الوزراء بمراجعة أمر الدوري.. هيبة الدولة ليست لإرضاء الخطيب

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صورة الخبر: مرتضى منصور
مرتضى منصور

ناشد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كل من مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمراجعة أمر استئناف الدوري.

وأوضح أن هيبة الدولة ليست باستئناف الدوري من أجل إرضاء محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - ليفوز ببطولة هذا الموسم.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "كارتيرون وافق على استئناف الدوري رغم التحفظات والجمعية العمومية وافقته الرأي".

وتابع "لكنني مازلت أناشد رئيس الوزراء ووزير الرياضة بمراجعة الأمر فأخشى من فيروس كورونا".

وأضاف "إن حدث مكروه لأي لاعب سيتحملا المسئولية وقتها أمام الجميع".

وشدد رئيس الزمالك "نحن أول ناد يقيم جمعية عمومية في زمن كورونا وأعاد الأعضاء تلك هي هيبة الدولة".

وشدد "أما استئناف الدوري هيبة الأهلي وليس الدولة حتى لا يخرج الخطيب دون بطولات أمام جماهيره"
وأتم تصريحاته "استئناف الدوري سيتسبب في أزمة كبيرة للموسم الحالي والمقبل ولا أعلم متى سيتم الانتهاء منهم، كل ذلك من أجل إرضاء الأهلي".

ويستأنف الزمالك مشواره أمام المصري يوم 6 أغسطس المقبل في المباراة المؤجلة من الدور الأول.

المصدر: filgoal

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