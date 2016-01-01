إثيوبيا تعبر عن مخاوف من نية مصر إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال

عبرت إثيوبيا عن مخاوفها من نية مصر إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال، حيث أكدت أن هذا الأمر يشكل تهديدا أمنيا لمنطقة شرق إفريقيا.
وأوضح موقع Daily Nation المهتم بالشؤون الإفريقية، أن هذه المخاوف جاءت بعدما قام وفد مصري منذ عدة أيام بلقاء رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في هرجيسا حيث ناقش الجانبان اقتراح القاهرة بإنشاء منشأة عسكرية في الدولة المعلنة ذاتيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي لموقع Daily Nation: "مصر لها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي دولة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى".
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