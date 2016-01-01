"الممبار" من أشهى الأطعمة المصرية، وكذلك من أكثرها احتياجا لعناية شديدة في التنظيف والتحضير الجيد حتى يمكن التخلص من طبقاته ورائحة الزفارة به
وبمناسبة قرب عيد الاضحى نقدم لكى تفاصيل وخطوات تنظيف الممبار في المنزل دون الحاجة للجزار أو نصائح الكبار، إذ يمكن تنفيذ هذه الطريقة بسهولة كما قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الإيد".
خطوات تنظيف الممبار:
- أولًا التأكد من خلوه من قطع الدهون البيضاء التي قد تُكوّن حوله، وإن وجدت يتم فصلها بسكين حاد.
- نحضر الممبار ونقطعه لقطع صغيرة؛ لنسهّل ونسرّع تنظيفه وفركه وشطفه.
- يشطف الممبار جيدًا، وينقع قليلًا في مياه مضاف إليها كوب خل أبيض بكمية مناسبة لحجمه.
- بسكين حاد، تكشط الطبقة الخارجية للممبار حتى تزال تمامًا.
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التعليقات على دون عناء.. أسرع حيلة لتنظيف الممبار
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