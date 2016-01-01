

دون عناء.. أسرع حيلة لتنظيف الممبار دون عناء.. أسرع حيلة لتنظيف الممبار



"الممبار" من أشهى الأطعمة المصرية، وكذلك من أكثرها احتياجا لعناية شديدة في التنظيف والتحضير الجيد حتى يمكن التخلص من طبقاته ورائحة الزفارة به



وبمناسبة قرب عيد الاضحى نقدم لكى تفاصيل وخطوات تنظيف الممبار في المنزل دون الحاجة للجزار أو نصائح الكبار، إذ يمكن تنفيذ هذه الطريقة بسهولة كما قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الإيد".



خطوات تنظيف الممبار:

- أولًا التأكد من خلوه من قطع الدهون البيضاء التي قد تُكوّن حوله، وإن وجدت يتم فصلها بسكين حاد.

- نحضر الممبار ونقطعه لقطع صغيرة؛ لنسهّل ونسرّع تنظيفه وفركه وشطفه.

- يشطف الممبار جيدًا، وينقع قليلًا في مياه مضاف إليها كوب خل أبيض بكمية مناسبة لحجمه.

- بسكين حاد، تكشط الطبقة الخارجية للممبار حتى تزال تمامًا.

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- بعد إزالة الطبقة الخارجية، يشطف جيدا، وينقع في مياه بها خل ودقيق وملح، ويفرك بها جيدًا.- يشطف الممبار بمياه نظيفة مجددًا، ويقلب تحت الحنفية لتنظيف الوجه الآخر له من الداخل.- بعد قلبه على الوجه الآخر، نكرر الخطوات السابقة بنفس الترتيب حتى تمام تنظيفه من الداخل، ليصبح ناصع البياض.ملاحظة:- عند شراء الممبار نظيفا وأبيض من الجزار، لا بد أن يشطف جيدا وينقع في مياه بها خل ودقيق وملح، ويفرك جيدًا، ثم يشطف ويترك قليلا في مياه بها خل أبيض، حتى القضاء على رائحة الزفارة تماما.