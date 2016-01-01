طرق مبتكرة لتنسيق الكمامة مع ملابسك في العيد

بدأ ارتداء الأشخاص لـ الكمامات بوصفها معدات واقية ضد تلوث الهواء الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة في أجزاء كثيرة من بلدان، ولكن عندما ضربت جائحة فيروس كورونا العالم، أصبحت الأقنعة ضرورة، ولذلك تعرفي على طريقة تنسيق كمامتك في العيد علي حسب ملابسك.
وقام عدد من مصممي الأزياء المشهورين، بتحويل مواردهم الحالية إلى إنتاج كمامات غير جراحية قابلة لإعادة الاستخدام من ثلاث طبقات بألوان وأشكال مختلفة.
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