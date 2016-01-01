طرق مبتكرة لتنسيق الكمامة مع ملابسك في العيد



لتنسيق الكمامة مع ملابسك لتنسيق الكمامة مع ملابسك



بدأ ارتداء الأشخاص لـ الكمامات بوصفها معدات واقية ضد تلوث الهواء الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة في أجزاء كثيرة من بلدان، ولكن عندما ضربت جائحة فيروس كورونا العالم، أصبحت الأقنعة ضرورة، ولذلك تعرفي على طريقة تنسيق كمامتك في العيد علي حسب ملابسك.



وقام عدد من مصممي الأزياء المشهورين، بتحويل مواردهم الحالية إلى إنتاج كمامات غير جراحية قابلة لإعادة الاستخدام من ثلاث طبقات بألوان وأشكال مختلفة.



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وتعددت أشكال الكمامة من الكاجوال والكلاسيك والسواريه، وبذلك قد يسهل عليكِ تنسيق كمامتك على حسب المناسبة، فإذا كانت نزهتك نهارية أو عائلية في العيد يمكن أن تنسقي لون الكمامة وشكلها بنفس طريقة تنسيق الحجاب أو مع الاكسسوارات، التي ترتديها فيمكن تنسيقها مع حقيبة اليد والحذاء أو على حسب لون الحجاب.وإذا كان لديكِ مناسبة في العيد سواء كتب كتاب أو حفل زفاف، يمكنك تنسيق الكمامة بلون الفستان من نفس اللون أو القماش اللامع كما يمكن اللجوء للكمامة الجبير.