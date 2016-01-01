فواكه المدبح على طريقة الشيف شربيني



فواكه المدبح فواكه المدبح



فواكه المدبح .. اسم يطلق على انواع اللحوم غير التقليدية التى تمتلك ملمسا وشكلا مختلف مثل لحمة الرأس والكبدة والمخ والفشة وجميعها تتمتع بمذاق مذهل لذا سميت بفواكه اللحوم.



وفى احتفالات عيد الأضحى تتوفر هذه الأجزاء بوفرة عند ذبح البقر أو الأغنام، ونقدم لكم طريقة عمل فواكه المدبح بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف بقناة سي بي سي سفرة.



مكونات فواكه المدبح

لحمة رأس

فشة

كرشة

لسان

كبدة

قلوب

مخ

بصل

جزر

كرفس

كرات

ثوم

حبهان

ورق لورا

طماطم

شطة

فلفل حار

زعتر

ملح فلفل أسود زيت بهارات كمون زيت زيتون مكعب مرقة

صلصة

خل كزبرة ناشفة

بيض

طريقة تحضير فواكه المدبح

* اسلقي لحمة الرأس والفشة والكرشة واللسان والطحال في ماء به بصل وفلفل ورق وجزر وكرفس وملح لورا وحبهان

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* في طاسة على النار بها زيت الزيتون والبصل ومكعب مرقة والثوم المفروم وفلفل حار شوحى القلوب.* ضعى كرات وكرفس مفروم ويقلب مع ملح وفلفل وزعتر وكمون وشطة وتوابل وكزبرة ناشفة ثم تتطفأ النار* حمري البصل والثوم المفروم مع الزيت الزيتون ثم اضيفي الكبدة المنقوعة في ماء ساخن وخل* ضعى الكرات والفلفل الحار وكمون وملح وفلفل أسود وكزبرة ناشفة وبهارات وزعتر وشطة بودرة ثم تتطفأ النار.* في طاسة على النار حمرى البصل مع الزيت والثوم المفروم ثم يضاف المخ مع التوابل وشطة وزعتر وكمون وكزبرة ناشفة* اضيفي فلفل حار ومكعب مرقة وكرات ويخفق البيض مع الثوم والتوابل والزعتر ثم اقليه في الزيت.* ضعى رشة ملح وفلفل ثم يوضع خليط المخ على البيض ثم يرفع من على النار* على النار شوحى البصل مع الثوم المفروم وتقلى الفشة في طاسة على النار مع الزيت، ضيفي الفشة على وقلبي مع مرقة وفلفل حار والتوابل وترفع من على النار* حمرى البصل والثوم المفروم على النار ثم يضاف كرفس وكرات وفلفل حار وطماطم مفرومين* ضعي لحمة الرأس وقلبيها مع الماء وكمون وبهارات وشطة بودرة وكزبرة ناشفة وحبهان وروق لورا* ضعى صلصة طماطم وملح وفلفل أسود وزعتر والحمص المسلوق ثم الماء وقلبي جيدا واتركيه حتى الغليان .