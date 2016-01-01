بنسبة 78%.. متعافو كورونا يعانون من تلف بـ القلب



الفيروس التاجي كورونا الفيروس التاجي كورونا



كشفت دراسة حديثة أن الفيروس التاجي كورونا عندما يصيب الشخص فإنه يؤثر على القلب بشكل كبير، ويسبب بعض الأضرار الوخيمة التي تلازم المريض حتى بعد الشفاء.



وكشفت نتائج الدراسة وفقا لموقع "times of indea"، أن فيروس كورونا يؤذي القلب ويسبب تلفا واضحا في الأشعة، كما أنه يهاجم الأوعية الدموية، بخلاف أضرار على الأعضاء الأخرى.



وأشار الأطباء أن بعد الدراسة وجدت النتائج أن 78 % من المتعافين من كورونا تعرضوا لنوبات قلبية.



وتابع الأطباء أن ليس هناك وقت محدد يشفي فيه المريض من النوبات القلبية، فبعض المرضى لديهم وقت كبير حتى بعد الشفاء من الفيروس.



