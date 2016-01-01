ماذا يحدث للجسم عند تناول المريمية ..فوائد تفوق الخيال



المريمية المريمية



المريمية .. ليست مجرد عشبة متعددة الفوائد بل هى علاج فعال وقوى لأمراض عديدة مشاكل الكبد وأمراض القلب والسكري بل ويساعد فى علاج نزيف الرئتين والمعدة وغيرها الكثير من المشكلات الصحية فهى من أهم الأعشاب المستخدمة فى الأدوية والعقاقير.



عرض موقع "drhealthbenefits " أهم الفوائد الصحية للمريمية وكيفية استخدامها فى علاج كل مرض أو مشكلة صحية على حدى .



الخصائص المضادة للالتهابات:

وفقًا لبحث أجرته جامعة فيينا في النمسا ، تمتلك المريمية خصائص مذهلة مضادة للالتهابات، مستخلصات المريمية والصبغة والزيوت الأساسية متاحة بسهولة في المتاجر الطبية. يتم استخدامها في الأدوية المخصصة لعلاج التهاب الفم والحلق، وقد أوصت اللجنة الألمانية باستخدام هذا العشب للاستخدام الخارجي.

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علاج عسر الهضم :يمكن استخدام المريمية داخليًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي المعتدلة وعسر الهضم. وهو منشط كبير يمكن أن يعالج ضعف المعدة وضعف الجهاز الهضمي. شاي المريمية فعال بشكل قوي جدا ، تزيل أعراض عسر الهضم عن طريق تحفيز إفرازات الجهاز الهضمي العلوي وتدفق الصفراء والحركة المعوية ووظيفة البنكرياس.علاج الربو:يقلل تأثير المريمية المضاد للتشنج من التوتر في العضلات الملساء ويمكن استخدامه لاستنشاق البخار لمنع نوبات الربو، وهو فعال في إزالة تراكم المخاط في الشعب الهوائية ومنع العدوى الثانوية.علاج التعرق المفرط:أشارت دراسة ألمانية حديثة إلى أن تناول مستخلص الأوراق الجافة أو ضخ أوراق المريمية يمكن أن يقلل التعرق بنسبة تصل إلى 50 ٪. إنه مزيل الرائحة الرائع الذي يجفف العرق ويساعد على التخلص من رائحة الجسم.علاج التهاب الحلق:وجد أن المريمية فعالة في علاج التهاب الحلق واللوزتين وكذلك التهاب الحلق المتقرح، والاستخدام الأمثل غلي قليل من أوراق المريمية المجففة في حوالي 100 مل من الماء وتغرس لمدة 15 دقيقة. يصفى الخليط ويحلى بالعسل. استخدام هذا كغرغرة مرتين في اليوم سيشعرك بالراحة.صحة الأسنان:يمكن استخدامه كغسول فم فعال لعلاج أمراض اللثة والتهابات الحلق والأورام، أو الغرغرة بشاي المريمية القوي أو تجميدها في مكعبات الثلج. ضع واحدة من هذه المكعبات في فمك لتهدئة التورم .يمنع مرض السكري:أثبتت العديد من الدراسات أن مستخلص أوراق المريمية له خصائص مضادة لفرط سكر الدم التي تخفض مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق منع إفراز الجلوكوز المخزن من الكبد. بكلمات بسيطة ، فهي فعالة في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في مرضى السكري من النوع 2. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات هذا الادعاء.الفوائد العصبية:يمكن أن يؤدي تناول المريمية بانتظام إلى تحسين الذاكرة ومعالجة المعلومات بين الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر. قد يكون هذا لأنه تم العثور على الزيت العطري من المريمية لتحسين مستويات أستيل كولينستراز (Ach) في الدماغ. يحسن إنزيم Ach هذا التركيز ويساعد في علاج فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر.مفيد للمرأة:يمكن أن تعزى هذه الفائدة إلى وجود العفص القابض في المريمية، و تأثيره على الاستروجين يكون مفيدًا للنساء الراغبات في تجفيف إرضاع حليب الثدي أو تخفيف الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث، ومع ذلك ، هناك نقص في البيانات السريرية فى هذه الجزئية.علاج الاكتئاب:يعرف مشروب المريمية باسم "شاي المفكر" أو "شاى حكيم" لأنه يحتوي على Thujone وهو مضاد مستقبلات GABA و Serotonin (5-HT3)، إلى جانب تحسين التركيز ومدى الانتباه ، فإنه يساعد على التعامل مع الحزن والاكتئاب.فوائد القلب والأوعية الدموية:يحتوي المريمية الثلاثة الفصية على فلافون يسمى سلفيجينين. بفضل تأثيره المريح للأوعية الدموية يوفر الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.مزايا أخرى:يحتوي زيت المريمية على الزيوت العطرية المتطايرة مثل كامفين ، سينول ، بورنيول وأسيتات بورنييل ، والمعروفة بخصائصها المنشطة والقابضة والمشتقة والمنشطة. يمكن استخدام هذا الزيت خارجيًا لتهدئة الأمراض المؤلمة مثل تصلب العضلات والروماتيزم والحالات العصبية الأخرى.يتم استخدامه في العلاج بالروائح لعلاج العصبية والتوتر والإرهاق والتعب والصداع والقلق. يعتبر تسريب المريمية أو شاي المريمية دواءً مفيدًا لعلاج حمى التيفوئيد ، والبراعة ، ومشاكل الكبد ، ومشاكل الكلى ، ونزيف الرئتين أو المعدة والحصبة