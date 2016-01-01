لعلاج تساقط الشعر..أسرع وصفة جربيها بنفسك



لعلاج تساقط الشعر لعلاج تساقط الشعر

هل تعاني من تساقط الشعر؟ وتريدين الحصول على شعر صحى طويل لامع وصحي وهو غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات، التى تساعد على علاج فروة رأسك وشعرك وتحتوي الوصفة على البوتاسيوم والبروتينات والزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيب فروة الرأس وتحمى من لتساقط الشعر



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يساعد الموز أيضًا في تحسين مرونة الشعر الطبيعية وبالتالي يمنع تقصف الأطراف. يمكن معالجة الموز على أنه بلسم فائق للشعر لأنه لا يزيد فقط من قدرة التحمل ولمعان الشعر ومنع تلف الشعر.كل ما تحتاجين1 موزة ناضجة½ كوب زبادى2 ملعقة كبيرة عسلكيفية تطبيق القناع ..في وعاء اهرسي الموز باستخدام شوكة. أضيفي الزبادى إلى الموز المهروس واخلطي جيدًا للحصول على عجينة ناعمة ثم أضيفى العسل على فروة الرأسك و اتركيه لمدة 10-15 دقيقة.اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد و افعلى ذلك مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.ويتميز القناع بخصائص تحافظ على ترطيب وتغذية فروة رأسك واشطفي شعرك جيدًا واغسليه بالشامبو كالمعتاد.