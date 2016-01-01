احذرها.. الحجامة تسبب 3 مشاكل صحية

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احذرها.. الحجامة تسبب 3 مشاكل صحية

الحجامة هي ممارسة تستخدم في الطب التقليدي ببعض مناطق العالم ، بما في ذلك الصين والشرق الأوسط وهي تنطوي على إجراء شفط على الجلد باستخدام كوب من الزجاج أو السيراميك أو البامبو أو البلاستيك.

ووفقا لموقع niddk، يتم إنشاء ضغط سلبي في الكوب إما عن طريق وضع لهب على الكأس لإزالة الأكسجين قبل وضعه على الجلد أو عن طريق توصيل جهاز شفط بالكوب بعد وضعه على الجلد .

والحجامة الرطبة تختراق الجلد، ويتدفق الدم إلى الكأس اما الحجامة الجافة لا تنطوي على ثقب الجلد، ويمكن أن تسبب الحجامة آثارًا جانبية مثل تغير لون الجلد المستمر والندبات والحروق والالتهابات وقد تؤدي إلى تفاقم الأكزيما أو الصدفية.

وأثبتت الدراسات عدم وجود دليل كافي على صحة قدرة الحجامة فى التخلص من الالم وتم الإبلاغ عن حالات نادرة من الآثار الجانبية الشديدة ، مثل النزيف داخل الجمجمة بعد الحجامة على فروة الرأس، فضلا عن فقر الدم من فقدان الدم بعد الحجامة الرطبة المتكررة.

المصدر: موقع niddk

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