تتوافر مجموعة متنوعة من المقترحات للأنظمة الغذائية وأنظمة العلاج والعلاجات الخاصة بازالة السموم من جسم الانسان والتي يطلق عليها عملية تطهير الجسم من السموم لتعزيز صحة الانسان.
ووفقا لموقع niddek تتضمن برامج إزالة السموم عملية واحدة أو مجموعة متنوعة من الأساليب وتشمل :
- الصيام
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التعليقات على بدون أدوية.. 8 طرق طبيعية لإزالة سموم الجسم
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