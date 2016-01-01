بدون أدوية.. 8 طرق طبيعية لإزالة سموم الجسم



طرق طبيعية لإزالة سموم الجسم طرق طبيعية لإزالة سموم الجسم

تتوافر مجموعة متنوعة من المقترحات للأنظمة الغذائية وأنظمة العلاج والعلاجات الخاصة بازالة السموم من جسم الانسان والتي يطلق عليها عملية تطهير الجسم من السموم لتعزيز صحة الانسان.



ووفقا لموقع niddek تتضمن برامج إزالة السموم عملية واحدة أو مجموعة متنوعة من الأساليب وتشمل :



- الصيام

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- شرب العصائر أو المشروبات المماثلة فقط- تناول بعض الأطعمة الصحية- استخدام المكملات الغذائية- تناول الأعشاب- تطهير القولون باستخدام الحقن الشرجية أو المسهلات أو المعالجة المائية للقولون- الحد من التعرض للبيئة الملوثة- الساونا