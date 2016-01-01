اختلفوا على غطاء خزان المياه.. القصة الكاملة لمقتل مصريين بالمملكة على يد سعودي



القصة الكاملة لمقتل مصريين بالمملكة القصة الكاملة لمقتل مصريين بالمملكة

تعرض اثنين من المصريين العاملين بمجال الإنشاءات في السعودية، لحادث مؤلم جديد على يد مواطن سعودي إثر إطلاقه الرصاص عليهما، بعد أن نشبت مشاجرة حادة بينهما وبين المواطن السعودي تحولت إلى جريمة جنائية، وذلك أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه المواطن السعودي.



وروى أحد أبناء الجالية المصرية بالسعودية لـ"صدى البلد" طالبا عدم ذكر اسمه، تفاصيل الحادث، قائلا: إنه نتج بسـبب حدوث اختلاف على عمل خزان للمياه، وعلى أثره قام المواطن السعودي بإطلاق النيران من سلاحه على المواطنين المصريين بثلاثة طلقات نارية وسقطوا صرعي على الفور.



وروي أحد أعضاء الجالية المصرية وقائع الحادثة، قائلا: "إن المواطنين المصريين كانوا يعملون على تشطيب عقار ملك القاتل وحضر بنفسه اليهم وجرى بينهم نقاشات خاصة بالعمل ولم يحدث أي شجار او خلاف بينهم"، موضحا أن الخلاف بدأ بسبب ماسورة خزان مصب مياه وكان من المفترض أن يكون مغطى بغطاء.

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وتابع: " بعد أن طلب منهم القاتل وضع الغطاء على الخزان قالوا له إن ذلك ليس عملنا فنحن نعمل نجارين وليس من أعمالنا وضع الغطاء وهذا العمل خاص بالسباكة".واستكمل: "بعد أن انتهى الامر وشرع المصريين في استكمال عملهم وغاب عنهم القاتل لحظات عاد لهم مرة أخرى من خلفهم، وكان يحمل سلاحا آليا، وأنهال عليهم بالرصاص حتى لفظو أنفاسهم الأخيرة، وبعد الواقعة حضر أحد العاملين بالسفارة المصرية وحتى الآن جاري متابعة القضية".كانت السفيرة نبيلة مكرم أكدت أن الجاني اعترف بارتكاب جريمة القتل وسلم نفسه إلى السلطات السعودية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات، كما تبين أن المواطنين المصريين الاثنين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، أحدهما يدعى "عادل عبد الإمام حسين – مواليد1983" والآخر يدعى "عز الدين محمد عبد الشافي - مواليد 1967".وأهابت وزيرة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدققة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المتابعة الفورية لأي حادث يتعرض له المواطنين بالخارج من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية.وقالت الوزيرة إن مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم أخوة أشقاء تجمعهم روابط تاريخية، مضيفة: "أننا نثق في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة العربية السعودية".