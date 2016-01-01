القبض على القاتل.. تطورات جديدة بشأن مقتل مصريين بالممكلة على يد سعودي



احد المجني عليهم احد المجني عليهم

قالت الجالية المصرية في السعودية إن المصريين اللذين توفيا في حادث إطلاق نار على يد سعودي لا زالت جثثهم حتى الآن في مستشفى حريملاء في الرياض.



وأضاف الجالية في تصريح لـ "صدى البلد" أن السلطات السعودية ألقت القبض على الجاني بعد ساعة من ارتكابه الجريمة.



وتتابع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج –بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة العربية السعودية- عن كثب حادث مقتل مصريين اثنين يعملان في مجال الإنشاءات (نجارين مسلح)، على يد مواطن سعودي بعدما اطلق الرصاص، عليهما بعد مشاجرة حادة بينهم أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه المواطن السعودي.

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‎و أكدت نبيلة مكرم أن الجاني اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات، كما تبين أن المواطنين المصريين الاثنين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، أحدهما يدعى "عادل عبد الإمام حسين – مواليد1983" والآخر يدعى "عز الدين محمد عبد الشافي - مواليد 1967".وطالبت وزيرة الهجرة المواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدققة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المتابعة الفورية لأي حادث يتعرض له المواطنين بالخارج من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية.وقالت الوزيرة إن مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم أخوة أشقاء تجمعهم روابط تاريخية، مضيفة: "أننا نثق في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة العربية السعودية".