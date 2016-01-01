شاهد.. حوادث إيران الغامضة.. حريق يضرب صهاريج وقود وإصابة 5



حوادث إيران الغامضة حوادث إيران الغامضة

يتواصل مسلسل الحوادث الغامضة التي طالت منشآت ومواقع كبرى خلال الأسابيع الماضية في إيران، وفي جديدها أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجار في إقليم كرمنشاه الغربي، الثلاثاء، وفق ما نقلته "رويترز".



وقالت وكالة "إيسنا" إن الحريق حدث بسبب انفجار شاحنات محملة بالوقود، واشتعلت النيران في صهاريج للوقود مركونة في مرآب بالقرب من البلدة، مما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف وأثار حالة من الذعر بين السكان، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.



من جانبه، ذكر حاكم محافظة كرمانشاه لوكالة إيرنا "اندلع الحريق أثناء إصلاح محرك إحدى المركبات الثقيلة في المرآب ثم امتد إلى سبع شاحنات أخرى".

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إصابات.. ودخان كثيفكما أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ في البلاد لوكالة فرانس برس بإصابة خمسة أشخاص بينهم أربعة من رجال الإطفاء.ونفى الحاكم وقوع انفجار. وأكد "لم يحدث أي انفجار في المدينة اليوم، والدخان الأسود في سماء مدينة كرمنشاه مرتبط بهذا الحادث".هذا ونشر موقع "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، يظهر حريقا هائلا في مخزن وقود بالمنطقة الصناعية في بلدة "دولت آباد" بمحافظة كرمنشاه، وتظهر ألسنة النيران مشتعلة والدخان الكثيف يتصاعد.يشار إلى أنه منذ أواخر يونيو/حزيران تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية وأيضاً معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.يذكر أنه في الآونة الأخيرة، وقع ما لا يقل عن 14 انفجاراً وحريقاً في مواقع إيرانية، إذ شهدت البلاد سلسلة من الحوادث "الغامضة"، التي طالت منشآت نووية وعسكرية، كان أهمها انفجار قاعدة "خجیر" للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو/حزيران الماضي، وكذلك استهداف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز في أصفهان في 2 يوليو/تموز الحالي.كما كشفت صور حديثة للأقمار الصناعية أن الانفجار الذي وقع صباح الجمعة 10 يوليو/تموز الحالي، في منطقة غرمدرة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري.وأظهرت الصور التي التقطت عن طريق شركة "بلانيت لابز Planet labs" نشوب حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع في الموقع.https://twitter.com/i/status/1288022661092737025