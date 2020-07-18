

طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي

تتعدد أطباق اللحوم في عيد الأضحى المبارك، ويعتبر المقلقل السعودي من الأطباق الشهية سهلة التحضير، كما يتمتع بمذاق مميز جدا مع الخضراوات.



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نستعرض فيما يلي طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي، وطريقة أخرى لعمل مقلقل اللحم بالكبدة على الطريقة السعودية..



طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي

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وصفة عمل مقلقل اللحمالمقادير:نصف كيلو من اللحم المقطع مكعبات.بصلة مقطعة إلى شرائح.2 فص ثوم مفروم.2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.ملعقة كبيرة من السمن.نصف ثمرة من الفلفل الرومي الأخضر.نصف ثمرة من الفلفل الرومي الأحمر.نصف ثمرة من الفلفل الرومي الأصفر.ثمرة من الطماطم المفرومة.3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.ملعقة صغيرة من الكمون.ملح.طريقة التحضير:نضع مقلاة على النار بها الزيت والسمن حتى الذوبان.نضع اللحم ويتم تقليبه على النار حتى يتغير لونه من جميع الاتجاهات.نضيف البصل المقطع إلى شرائح والثوم المفروم، وتقلب المكونات جيدا حتى يتغير لون البصل.يتم إضافة الفلفل الألوان المقطع إلى مكعبات، والطماطم المفرومة، وتقلب المكونات جيدا وتترك على النار قليلا.تتبل المكونات بالملح والفلفل الأسود والكمون مع التقليب.يضاف عصير الليمون وتترك المكونات على النار لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.تغرف في طبق التقديم وتقدم ساخنة على المائدة.المقلقل السعودي باللحم والكبدةالمقلقل السعودي باللحم والكبدة:المقادير:كيلو من لحم الضأن المقطع.كيلو من الكبدة المقطعة.10 فصوص ثوم مفروم.4 ثمرات من الفلفل الأخضر المقطع.2 ملعقة صغيرة من الكمون.4 من البصل المقطع شرائح.2 ملعقة صغيرة من الملح.2 ملعقة صغيرة من البهارات.2 ملعقة كبيرة من السمن.4 ثمرات من الطماطم المقطعة شرائح.4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.لتر ماء.طريقة تحضير المقلقل باللحم والكبدة:نضع قدرا على النار به السمن ويترك حتى يسخن.نضع شرائح البصل والثوم المفروم، ويتم التقليب حتى يذبل البصل.نضيف اللحم والكبدة وتقلب مع المكونات على النار حتى يتغير اللون.يتم إضافة الفلفل وشرائح الطماطم ونستمر في التقليب.تتبل المكونات بالملح والبهارات والكمون والفلفل الأسود ويتم التقليب بشكل جيد.نضع معجون الطماطم ويصب الماء وتترك المكونات على النار لمدة نصف ساعة تقريبا حتى تمام نضج اللحم.يقدم ساخنا على المائدة.