

الإسترليني الأعلى .. العملات الأجنبية ترتفع باستثناء الدولار الإسترليني الأعلى .. العملات الأجنبية ترتفع باستثناء الدولار

ينشر "صدى البلد" أسعار الدولار و العملات الأجنبية في مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.



وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو 18.64 جنيه للشراء بارتفاع 21 قرش بالمقارنة ببداية تعاملات الأسبوع و18.86 جنيه للبيع بارتفاع 19 قرش مقابل بداية تعاملات الأسبوع الجارى.

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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.43 جنيه للشراء بارتفاع 19 قرشا، و 20.76 جنيه للبيع بارتفاع 26 قرشا بالمقارنة بأسعاره خلال أول جلسات الأسبوع الأحد الماضى.وسجل الفرنك السويسرى 17.25 جنيه للشراء ، و 17.42 جنيه للبيع بارتفاع 6 قروش للشراء وقرشين للبيع.وسجلت كورنا سويدية سعر 1.81 جنيه للشراء، و1.83 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.العملات الآسيويةسجل 100 ين يابانى سعر 15.06 جنيه للشراء بارتفاع 17 قرش و 15.22 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش مقابل تعاملات أول الأسبوع الجاري.واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع بارتفاع قرش واحد.