سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى اغلاق تعاملات اليوم الاثنين 27 يوليو ، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية ، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 582.686 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنحو 0.48% ليغلق عند مستوى 10575 نقطة، بينما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنحو 0.27% ليغلق عند مستوى 1790 نقطة، فيما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنحو 0.09% ليغلق عند مستوى 12350 نقطة، كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنحو 0.27% ليغلق عند مستوى 4033 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنحو 0.26% ليغلق عند مستوى 1519 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2325 نقطة.
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التعليقات على البورصة المصرية تربح 2,2 مليار جنيه بختام التعاملات
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